Бердичівські військові більше місяця сидять без світла

Більше місяця кілька військових частин на Житомирщині залишаються без електроенергії за борги.

Як повідомили УНІАН у житомирському 8-му Армійському корпусі, це, зокрема, бійці Бердичівської артилерійської бригади. Наразі бердичівські військовики більше часу проводять на вулиці, оскільки у частині темно .

Через знеструмлення військові не мають змоги відпрацьовувати практичні заняття та змушені підтримувати боєготовність теоретично.

Як повідомили УНІАН у командуванні 37-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби, на території частини знаходяться склади зі стрілецькою зброєю та десятками тонн боєприпасів. Відсутність електрики суттєво ускладнило тут завдання охорони. На складнощі скаржаться також військові 26-ї артилерійської бригади, оскільки відсутність світла негативно позначилася і на настроях бійців.

Світло з`явиться у військових лише тоді, коли Міноборони проплатить майже 7 млн. грн. заборгованості за електроенергію, газ та інші послуги 8-му армійському корпусу, що дислокується на Житомирщині.