Мерія вирішила, що «Херсонъ» виглядає естетичніше

Мерія Херсона має намір до Дня міста встановити в’їзний знак міста за старослов’янським правописом - з літерою «ъ», яка вживалася у назві міста за часів його заснування.

Як передає кореспондент УНІАН, на сайті міської ради зазначається, що знак буде символізувати в’їзд до міста та надавати уявлення про такі символи Херсона, як парк ім. В.І. Леніна та Очаківські ворота.

Старий знак, встановлений ще за радянських часів, через аварійний стан був демонтований 29 липня ц.р. Новий знак буде виготовлений за новими сучасними технологіями та з використанням сучасних будівельних матеріалів.

Також за дорученням міського голови були демонтовані всі рекламні конструкції, що псували естетичний вигляд самої стели та території довкола неї.