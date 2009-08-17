Уряд Мексики повністю змінив склад митниці

З метою посилення боротьби з наркомафією уряд Мексики замінив усіх митних інспекторів, передає Associated Press. Кількість відставлених від служби інспекторів наближається до 700. Тепер замість них працюватимуть 1400 нових працівників, які зовсім недавно були взяті на службу і пройшли відповідне навчання.

Керівництво Мексики на чолі з президентом Феліпе Кальдероном проводить масштабну кампанію проти наркоторговців в країні, нагадує РосБізнесКонсалтинг.