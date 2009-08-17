Українському хімпрому скостили ціни на газ

Нацкомісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) знизила граничну вартість газу для виробників азотних добрив. З моменту публікації відповідної постанови 1 тис. куб. м блакитного палива подешевшає з 1899,25 до 1584,4 грн. (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування і постачання, витрат на реалізацію імпортного газу НАК "Нафтогаз України"), повідомляє «Дело».

Зниження вартості газу для хімпрому відбулося з подачі уряду. В кінці липня до нього звернулися представники шести підприємств галузі з проханням зменшити ціну до рівня $180-190 за 1 тис. куб. м. (1395-1472 грн. за курсом НБУ). Прем`єр, зі свого боку, погодилася розглянути можливість зниження вартості $205 (1588 грн.). Відповідне доручення було дане НКРЕ.

Нагадаємо, що попереднє рішення НКРЕ у галузі регулювання цін на газ стосувалося підвищення цін для населення і підприємств теплокомуненерго. З 1 вересня 2009 року на 20% зросте роздрібна ціна на природний газ, який використовується для потреб населення.

З 1 жовтня 2009 року також на 20% будуть підвищені граничні рівні цін на природний газ для суб`єктів ведення господарства, які проводять теплову енергію, що використовується для виробництва і надання населенню послуг з опалювання і гарячого водопостачання.

А з 1 січня 2010 року щоквартально здійснюватиметься підвищення цін на газ на 20 %, поки ціни на газ для населення України і ТКЕ не будуть приведені у відповідність з цінами на імпортований природний газ.

Приблизно тиждень у середині липня НКРЕ спростовувала дані про майбутнє підвищення цін на газ для населення, посилаючись на те, що Юлія Тимошенко виступає проти зростання цін на газ в період кризи. Проте 25 липня рішення підвищити ціни було опубліковане на сайті НКРЕ без вказування дати, коли воно було прийняте.