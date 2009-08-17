Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,26 грн./дол., продають – по 8,38 грн./дол. Курс купівлі/продажу трохи знизився, порівняно з 16 серпня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,20-8,33 грн./дол., з продажу – 8,35-8,40 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках зменшився на 1%, порівняно з 16 серпня, і становить сьогодні 11,67 грн./євро, продажу – дещо знизився, до 11,92 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,50-11,77 грн./євро, з продажу – в межах 11,86-12,05 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 16 серпня, знизився на 2,2% і становить в середньому 0,2438 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,7% - до 0,2601 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,23-0,255 грн./рубль, з продажу – 0,25-0,27 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить сьогодні 8,25 грн./дол., продажу – 8,38 грн./дол., курс купівлі/продажу небагато знизився відучора. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,20-8,28 грн./дол., з продажу – 8,35-8,40 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 1,3%, порівняно з 16 серпня, і становить 11,69 грн./євро, продажу – дещо знизився - до 11,92 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,50-11,80 грн./євро, з продажу – в межах 11,86-12,05 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 16 серпня зменшився на 2,9% і становить в середньому 0,2429 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,5% - до 0,2613 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,23-0,251 грн./рубль, з продажу – 0,258-0,27 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,18/8,35 грн., євро – 11,60/12,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,25/8,40 грн., євро – 11,50/12,00 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,17/8,37 грн., євро – 11,60/11,97 грн., рубль – 0,25/0,263 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 17 серпня, становить: гривні до долара США – 7,7673, до євро – 11,102579, до російського рубля – 0,24485.