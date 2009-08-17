Міліція відмовила у порушенні справи проти Куніцина

Севастопольська міліція за підсумками перевірки заяви голови міської ради Валерія САРАТОВА щодо замаху, який нібито готувався на нього і «замовником» якого є голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН, відмовила у порушенні кримінальної справи «за відсутністю події злочину».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сам С.КУНІЦИН сьогодні на апаратній нараді, продемонструвавши при цьому присутнім ухвалу про відмову у порушенні кримінальної справи. Документ датовано 6 серпня 2009 року, але на адресу голови міськадміністрації він надійшов лише після відповідного запиту 14 серпня.

В ухвалі, зокрема, йдеться: «У порушенні кримінальної справи щодо громадянина КУНІЦИНА С.В., а також інших невстановлених осіб ст.15 – 115 КК України за фактом замаху на вбивство гр. САРАТОВА В.В. відмовити за відсутністю події злочину».

Окрім того, як зазначається в ухвалі, «проведеною перевіркою було встановлено, що 27.07.2009 до САРАТОВА В.В. до його кабінету в Севастопольській міській раді прийшов його знайомий Р. і сказав, що він, перебуваючи в аеропорту м. Сімферополя, почув розмову між двома чоловіками (далі в документі зазначається, що допитаний жодного відношення до військової контррозвідки ніколи не мав, а вказані ним чоловіки - два таксисти - УНІАН), які між собою говорили про те, що КУНІЦИН С.В. нібито готує замах на вбивство САРАТОВА В.В. Інформацію про замах, що готується, САРАТОВ В.В. сприйняв як реальну, оскільки вважав Р. серйозною людиною, колишнім співробітником військової контррозвідки».

«Проаналізувавши дані, зібрані в ході перевірки заяви САРАТОВА В.В., можна дійти висновку, що самі пояснення САРАТОВА В.В. і громадянина Р. є непослідовними, які не ґрунтуються на діянні, яке має перебувати в безпосередньому зв`язку із самим скоєнням злочину і бути спрямоване на його здійснення, входити до складу законних ознак злочину», - наголошується в документі.

С.КУНІЦИН також повідомив, що подає позов про захист чести і гідності. «Виставляю панові САРАТОВУ суму – 1 мільйон гривень. Ці гроші, всі до копійки, передам на будівництво духовного православного центру», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Управління МВС України в місті Севастополі інформувало, що 27 липня В.САРАТОВ подав заяву про замах, що готується проти нього.

Як відзначили в міліції, в заяві голови Севастопольської міськради повідомляється, що йому з кількох джерел стало відомо про підготовку замаху на його життя. Замовником, на думку В.САРАТОВА, є один з високопосадовців у Севастополі, в заяві він вказав прізвище цього чиновника, відзначили в міліції.