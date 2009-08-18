24 серпня військові обіцяють прем'єру бронетранспортера «Козак»

На параді до Дня незалежності України 24 серпня вперше буде представлено новітню вітчизняну бойову броньовану машину для сил спеціальних операцій ББМ «Козак».

Про це УНІАН повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Як повідомлялося, під час параду на День незалежності України, серед демонстрованої техніки і озброєння, буде показано новинки – танк «Оплот», БТР-4 «Ладья» і легкоброньований транспортний засіб «Дозор-Б».

Проте, як сказав УНІАН військовий експерт керівник проекту «Флот2017» Дмитро ТИМЧУК, Міноборони і Генштаб ВСУ до останнього моменту не анонсують прийняте рішення показати на День незалежності ще одну новітню унікальну розробку українського військово-промислового комплексу - бойову броньовану машину для спеціальних підрозділів ББМ «Козак».

«Це транспортний засіб виготовлений Науково-виробничим об`єднанням «Практика», є новітнім зразком вітчизняного виробництва з бойовими й технічними характеристиками сучасного світового рівня. ББМ «Козак» призначена для застосування у складі спеціальних підрозділів», - повідомив Д.ТИМЧУК.

Як відзначили в НВО «Практика», за словами директора об`єднання Олега ВИСОЦЬКОГО, «ще наприкінці минулого року ми запропонували керівництву Міністерства оборони й Генерального штабу Збройних сил України розробити такий бронеавтомобіль». Він уточнив, що зараз «Козак» проходить випробування.

За оцінками експертів, бойова машина «Козак» за своїми характеристиками не поступається сучасним світовим аналогам і може ефективно використовуватись як для проведення спеціальних операцій, так і в миротворчих місіях.

Як відзначають в НВО «Практика», весь процес створення бронеавтомобіля здійснювався за рахунок коштів розробника. Збройні сили України при цьому не витратили жодної копійки, що важливо в нинішніх умовах їх обмеженого фінансування з боку держави.

ББМ «Козак» важить 5,5 тонни, забезпечений двигуном потужністю 176 кінських сил, що розвиває швидкість до 120 км/г.

Днище бронетранспортера здатне витримати вибух міни масою не менш як 3 кг у тротиловому еквіваленті, а каркасний принцип побудови капсули салону дає змогу екіпажу з п`яти осіб при цьому залишатися неушкодженими.

Також «Козак» має GPS-навігатора, прилад радіаційної й хімічної розвідки, камеру заднього виду, парктронік, кондиціонер, систему ABS і підвищені звуко- й термоізоляцію.

На озброєнні бронетранспортер має два кулемети й автоматичний гранатомет.