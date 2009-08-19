Працівники коньячного заводу «Таврія» спростовують заяви щодо кризи

Працівники ВАТ «АПФ «Таврія» (м. Нова Каховка, Херсонська обл.) спростовують заяви акціонерів щодо кризи на підприємстві і тиску на них з боку керівника Олександра СИДОРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Києві два десятки працівників «Таврії» пікетували прес-конференцію представників акціонерів ВАТ «АПФ «Таврія» - керівництво Першого національного виноробного холдингу і корпорації «Логос», очолюваної дніпропетровським бізнесменом Валерієм ШАМОТІЄМ.

Учасники акції тримали плакати з написами: «ШАМОТІЙ – засновник ТД «Маркет-груп», він же – голова Наглядової ради АПФ «Таврія» - поверніть борги заводу», «Борг ексклюзивного дистриб`ютора ТД «Маркет-груп» за відвантажені коньяки виробництва «Таврії» - 39 млн. 105 тис. 595, 29 грн.», «ШАМОТІЙ – ваші «інвестиції» за рахунок оборотних коштів підприємства розоряють «Таврію» тощо.

Учасники акції стверджують, що заяви акціонерів щодо кризової ситуації на коньячному заводі «Таврія» не відповідають дійсності. За словами заступника голови первинної профспілкової організації АПФ «Таврія» Алли ЩЕРБИНИ, дезінформація про нібито важке становище на заводі, про тиск на працівників підприємства має на меті зняти з посади «незговірливого» директора «Таврії» О.СИДОРЕНКА, який працює на заводі понад 30 років.

За словами працівників «Таврії», заборгованості з виплатою зарплати на підприємстві немає – її трохи затримують, на пару тижнів, а існуючі фінансові негаразди вони пов`язують з боргом ТД «Маркет-груп», що входить до корпорації «Логос», за відвантажені коньяки виробництва «Таврії», що досяг майже 40 млн. грн.

Окрім того, учасники акції виступають проти намірів акціонерів розділити сировинну базу і промисловість. За словами працівників, сьогодні 120-річна «Таврія» - підприємство повного циклу, воно саме вирощує виноград, проводить виноматеріали і коньяк. Проте, за словами учасників акції, акціонери мають намір відібрати у заводу виноградники з тим, щоб здати їх в оренду або продати. По словах А.ЩЕРБИНИ, якщо завод залишиться без виноградників, то 600 з 1300 працівників підприємства опиняться на вулиці. Вона також повідомила, що працівники обурені намірами акціонерів розпродати або роздати в оренду всю соціальну базу підприємства: клуб, санаторій-профілакторій тощо.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції керівництво Першого національного виноробного холдингу (ПНВХ) заявило, що директор ВАТ “АПФ Таврія” О.СИДОРЕНКО рятує своє крісло. Як заявив виконавчий директор ПНВХ Андрій СТРІЛЕЦЬ, О.СИДОРЕНКО у момент кризи «перестав бути адекватним менеджером», тому керівництво компанії не планувало продовжувати з ним контракт, який закінчується у вересні поточного року. “Про неефективне управління свідчить той факт, що за перші півроку 2009 ринок коньяку в Україні скоротився на 18,5%, а продаж “Таврії” – на 20%. Тому ми запропонували О.СИДОРЕНКУ почесну посаду в Раді директорів підприємства, а оперативне управління передати до рук сильнішого менеджера”, - сказав А.СТРІЛЕЦЬ. О.СИДОРЕНКО, у свою чергу, не погодився на цю пропозицію і звинуватив президента корпорації «Логос» В.ШАМОТІЯ в тому, що він довів “Таврію” до банкрутства.

Перший національний виноробний холдинг (ПНВХ), який входить до складу корпорації «Логос» (Дніпропетровськ), як керуюча структура, об`єднує ТОВ "Інкерманський завод марочних вин" (Севастополь, АР Крим, лідер ринку в Україні з часткою 11%), АПФ "Таврія" (Нова Каховка, Херсонська обл., лідер ринку у 2008 року з часткою 25%, в 2009 – 22,3% ), а також первинні бази виноробства: ТОВ "Качинський+" (АР Крим, Севастопольська зона виноробства) і ЗАСТ "Чорноморець" (АР Крим, Бахчисарайський р-н), радгосп-завод ім. Поліни Осипенко. Загальна площа виноградників холдингу перевищує 4 тис. га.