Світовий банк готовий дати Україні ще $350 мільйонів у кредит

Світовий банк (СБ) готовий розглянути виділення Україні наступного кредиту у розмірі 350 млн. дол.

Про це повідомив директор СБ по Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» .

«Сам факт, що ми погодилися виділити перші 400 млн. дол. у рамках програми з реабілітації фінансового сектора, свідчить про те, що нам вдалося досягти непоганих результатів у взаємодії з урядом і НБУ. Ми працюємо в достатньо конструктивному режимі», - сказав він.

При цьому він додав, що «СБ готовий розглянути виділення Україні наступного кредиту у розмірі 350 млн. дол., щоб продовжити співпрацю в цьому напрямі».

Водночас він зазначив, що найближчі кілька місяців Україна житиме під знаком виборів, що не спрощує ситуацію.

«Але ми продовжимо роботу з урядом і НБУ на технічному рівні, щоб процеси не зупинялися. Причому не тільки з питань реабілітації фінансового сектора, але й за багатьма іншими напрямами», - сказав він.

При цьому М.РАЙЗЕР уточнив, що йдеться про поліпшення інфраструктури, підвищення енергоефективності, реформи в енергетичній і комунальній сферах, у пенсійній системі та охороні здоров`я, податкову і адміністративну реформи, реформування судової системи і сфери державних закупівель.

«Якщо ми правильно збудуємо логіку цих процесів, то рано чи пізно, до або після виборів, вони приведуть до позитивних результатів. До речі, ті зміни в законодавстві, які Верховна Рада прийняла наприкінці липня, - гарний приклад тому, що навіть в умовах запеклої політичної боротьби український парламент може ухвалювати дійсно важливі рішення», - наголосив М.РАЙЗЕР.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня делегації України і Світового банку завершили переговори щодо першої позики на реабілітацію фінансового сектора.

Позику у розмірі 400 млн. дол. на 30 років з п`ятирічним пільговим періодом буде залучено з метою врегулювання проблемних питань, пов`язаних із фінансовим оздоровленням банківської системи в умовах кризи.

Засідання Ради директорів Світового банку щодо затвердження надання позики Україні відбудеться 17 вересня 2009 року.