На НЗФ запроваджене пряме президентське правління?

Володимир КУЦИН, який вчора зайняв кабінет генерального директора ВАТ «Нікопольський завод феросплавів», провів сьогодні о 8.00 робочу нараду, на якій заявив, що НЗФ повернуто у державну власність, а він призначений генеральним директором підприємства, повідомило УНІАН джерело на підприємстві.

При цьому, джерело посилається на слова В.КУЦИНА, який заявив, що рішення про призначення (В.КУЦИНА гендиректором – УНІАН) прийнято безпосередньо Президентом України.

За інформацією джерела, В.КУЦИН також почав кадрові ротації на підприємстві. Зокрема, відповідно до інформації джерела, вже звільнено близько 5 представників менеджменту НЗФ, зокрема, керівник служби охорони.

За інформацією джерела, вчора охорона підприємства здійснила спробу перешкодити потрапити В.КУЦИНУ на завод. Проте В.КУЦИНУ вдалося зайти на підприємство і зайняти кабінет генерального директора ВАТ за допомогою судових виконавців. Зараз порядок на підприємстві контролює спецпідрозділ «Беркут».

Співбесідник агентства також додав, що на нараді з менеджментом В.КУЦИН сказав, що планується підвищення зарплати трудовому колективу не менш як на 15%.

В даний момент агентство УНІАН намагається одержати у державних органів будь-яку офіційну інформацію про ці події.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня ц.р. кабінет гендиректора зайняв В.КУЦИН, який, за непідтвердженою поки що офіційно інформацією, є управляючим контрольним держпакетом акцій ВАТ «НЗФ».

До останнього часу, в.о. гендиректора НЗФ був Олександр НЕУСТРОЄВ. В.КУЦИН був гендиректором НЗФ з 1999 року до середини 2005 року, тобто в той час, коли НЗФ спочатку управляли, а потім володіли структури, близькі до корпорації «Інтерпайп».

Довідка УНІАН. у 2005 році за рішенням суду контрольний держпакет НЗФ у розмірі 50% +1 акція було повернуто у держвласність, проте до останнього часу Фонд держмайна заявляв, що не може вступити в права власності на акції НЗФ, оскільки акції не переказано на рахунки Фонду.