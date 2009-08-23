Троє дітей загинули в глиняному кар’єрі

Поблизу села Нові Трояни Болградського району Одещини, в глиняному кар’єрі, що не розробляється з 1992 року, під час копання глини сталося обрушення грунту, в результаті якого загинули троє дітей 1992, 1993 та 2000 років народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, тіла загиблих були виявлені місцевими жителями. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.