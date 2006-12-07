Міжфракційне депутатське об’єднання «Демократичний Київ» добиватиметься перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги в Києві.

Про це заявили сьогодні учасники прес-конференції, в якій взяли участь голови фракцій, що входять до “Демократичного Києва” Тетяна МЕЛІХОВА (БЮТ), Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ («Наша Україна»), а також представник фракції блоку Кличка Володимир БОНДАРЕНКО та народний депутат Анатолій СЕМИНОГА.

«Те що сьогодні створена комісія (робоча група створена, згідно з рішенням Київради внесеним до порядку денного за пропозицією Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО), я думаю, що вони змушені будуть під нашим тиском знижувати свої власні прибутки, знижувати той рівень відтягування з Києва ресурсу, який вони планували. Планували 3,4. Будемо добиватися 1,8 – того рівня, який припустимий економічно. Ми будемо це робити як в залі, так і на вулиці», - сказав В.БОНДАРЕНКО.

А.СЕМИНОГА зазначив, що вранці була проведена акція під стінами мерії за участю киян, на якій було прийнято резолюцію, основною вимогою якої є скасування тарифів, встановлених з 1 грудня мером Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. Він зазначив, що це рішення не сприймають та не розуміють абсолютна більшість киян.

У свою чергу Д.АНДРІЄВСЬКИЙ сказав: «на сьогоднішній день на жаль головне питання – це те, яке ми ставили декілька днів тому на прес-конференції: чи здатна ця рада взагалі захищати киян? На сьогоднішній день чітка відповідь – ні. Ми бачимо, що сьогодні так звана більшість готова працювати навіть бандитськими методами. Застосовуючи їх до депутатів».

Як повідомили на прес-конференції, потерпілий під час сьогоднішньої бійки в Київраді депутат Віктор НАУМКО перебуває в лікарні зі струсом мозку.

В.БОНДАРЕНКО зазначив, що, як колишній член комітету ВР з місцевого самоврядування, заявляє, що «в Україні місцеве самоврядування практично зникло». «Сьогодні мені здається в день місцевого самоврядування, коли ми мали б святкувати 10-літній ювілей, поставлена остання крапка в тому, що ми називали колись місцевим самоврядуванням… Фрази цієї людини (йдеться про Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО) яка сьогодні продемонструвала свою повну неповагу до депутатського корпусу, вважає, що Київрада це взагалі придаток при ньому. Це дуже тривожні симптоми», - сказав В.БОНДАРЕНКО.

Довідка УНІАН. Після чергової перерви в пленарному засіданні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що не буде ставити на повторне голосування проект рішення, запропонований депутатами від «Демократичного Києва». Звертаючись до депутатів, які на той час блокували трибуну він сказав:

Довідка УНІАН. Після чергової перерви в пленарному засіданні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявивши, що не буде ставити на повторне голосування проект рішення, запропонований депутатами від «Демократичного Києва». Звертаючись до депутатів, які на той час блокували трибуну мер сказав: «Я визначаю правила, за якими тут поводяться депутати. Вони сидять, знаходяться на своїх місцях. Тут серед вас жодної бідної людини немає. Кошмар те, що слухають кияни. Вас обирали кияни? Вони мене обирали! Вони вибрали мене! А ви, разом з БРОДСЬКИМ, йшли за гроші».