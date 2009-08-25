Майкл Джексон помер від передозування ліків

Причиною смерті короля поп-музики Майкла Джексона стало передозування сильним анестетиком Propofol, повідомляє Reuters з посиланням на результати розтину, надані судовою медекспертизою.

Патологоанатоми закінчили експертизу ще два тижні тому, проте її результати не розголошувалися "з міркувань безпеки".

"Головний судовий патологоанатом Лос-Анджелеса доктор Сатьявагісваран (Sathyavagiswaran) вказав, що він проаналізував попередні результати токсикологічної експертизи і, на його думку, причиною смерті Джексона став смертельний рівень Propofol", - йдеться в оприлюднених судових документах.

Propofol - сильний анестетик, який дозволений до використання тільки в медичних установах.

Майкл Джексон помер 25 червня в лікарні Лос-Анджелеса на 51-му році життя, нагадує РІА “Новости”. Коли співака доставили в лікарню, він уже не дихав. Джексон помер непритомний.

За даними американських ЗМІ, головним підозрюваним у справі про його загибель є особистий лікар Конрад Мюррей. Він був поряд з Джексоном в останні хвилини його життя.