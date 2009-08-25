БЮТ підтримає підвищення статусу Скадовська

Блок Юлії Тимошенко підтримає законопроект про присвоєння місту Скадовську Херсонської області статусу курорту державного значення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Скадовську Херсонської області заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Я з цим законопроектом не знайома, проте я думаю, ми із задоволенням підтримаємо це», - сказала вона.

Як повідомлялося, в липні цього року Херсонська обласна державна адміністрація передала на узгодження зацікавленим міністерствам і відомствам законопроект про присвоєння Скадовську статусу курорту державного значення.

Як заявив журналістам мер міста Скадовська Олександр ГАВРИШ, нині законопроект одержав узгодження у всіх міністерствах і очікується, що найближчим часом його буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів.