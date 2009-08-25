Влада Німеччини почала розслідувати торгівлю людськими органами

Прокуратура німецького міста Бамберг почала розслідування діяльності баварської фармацевтичної компанії Tutogen, повідомляє The Local. Прокурор Йозеф Дюзель (Joseph Dusel) пообіцяв перевірити інформацію журналу Spiegel, згідно з якою фірма незаконно купувала в Україні органи померлих, повідомляє Лента.ру.

За словами Дюзеля, інформація про порушення в діяльності Tutogen вже надходила до німецьких слідчих органів у 2003 і 2005 роках, проте тоді до розслідування справа не дійшла.

Spiegel оприлюднив свій матеріал, грунтуючись на внутрішніх документах компанії, об`єм яких становить близько тисячі сторінок. Видання стверджує, що часто родичам покійного не повідомляли про те, що його органи вилучаються і продаються.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров`я України сьогодні висловило занепокоєння спробою окремих іноземних ЗМІ дискредитувати українську владу неправдивими повідомленнями про те, що в Україні нібито відбувається незаконна торгівля органами померлих.