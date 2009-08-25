МОЗ: незаконної торгівлі органами померлих в Україні немає

Міністерство охорони здоров’я України висловлює занепокоєння спробою окремих закордонних ЗМІ дискредитувати українську владу неправдивими повідомленнями про те, що в Україні начебто відбувається незаконна торгівля органами померлих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, ДП “Біоімплант” не здійснює забір органів у померлих для трансплантації, а натомість займається виготовленням біоімплантатів.

У МОЗ роз’яснюють, що трансплантат відрізняється від біоімплантата тим, що у першому випадку вилучаються органи, які повинні бути функціонуючими на момент пересадки реципієнту, тобто – живими, тоді як у разі біоімплантатів з анатомічних матеріалів за спеціальними технологіями виготовляються не живі похідні – засоби медичного призначення.

У повідомленні йдеться, що з губчастої кістки виготовляються губчаста крихта або чіпси, які в Україні широко використовуються дитячими ортопедами-травматологами при лікуванні пухлин трубчастих кісток кінцівок.

Як повідомляв керівник науково-організаційного відділу Харківського інституту патології хребта та суглобів ім. Сітенка АМН України, кандидат медичних наук О.КОРОЛЬКОВ, ще у 2007 році у чотирьох клініках інституту було виконано більше 120 операцій з використанням біоімплантатів, виготовлених ДП «Біомплант». В результаті усі пацієнти отримали можливість жити повноцінним життям.

Керівник відділення хірургії новонароджених Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» І.МАКСАКОВА підтвердила, що протягом останніх 5 років для лікування складних вад передньої черевної стінки використовуються біоімплантати з перикарду.

У прес-службі МОЗ зазначають, що сьогодні в Україні понад 110 лікувально-профілактичних закладів, НДІ та інших медичних установ для надання спеціалізованої хірургічної допомоги з успіхом використовують біоімплантати, виготовлені з фрагментів донорських тканин для лікування хворих. Розвинуті напрямки використання біоімплантатів в ортопедії дітей і дорослих, дитячій хірургії та хірургії немовлят, абдомінальній хірургії дорослих, офтальмохірургії, нейрохірургії, хірургічній стоматології.

Головний трансплантолог МОЗ України О.КУХАРЧУК, коментуючи скандальні публікації німецького видання, висловив жаль з приводу того, що «вітчизняні ЗМІ дублюють спотворену інформацію без будь-якої перевірки, незважаючи на той факт, що німецькі колеги навіть не розуміють різниці між трансплантатом і біоімплантатом, та не мають уявлення про українське законодавство в галузі трансплантації органів, тканин і клітин”.

“Зауважу, що неодноразові перевірки Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ протягом 2004-2008 років не виявили порушень чинного законодавства з боку ДП МОЗ України “Біоімплант”, - додав він.

Минулого тижня німецький журнал Spiegel повідомив, що фармацевтична компанія Tutogen з Баварії купувала в Україні органи, взяті з тіл померлих, причому в деяких випадках розтин небіжчиків і подальший продаж органів здійснювалися без відома і згоди родичів.