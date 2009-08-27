Ціна оренди офісів у Києві знизилися більш, ніж у двічі

У Києві орендні ставки на офісні площі з червня 2008 року по червень 2009 року знизилися в усіх класах більш ніж на 55% у доларовому еквіваленті.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії Colliers International (Україна).

Згідно з повідомленням, за вказаний період базові орендні ставки на офісні приміщення класу А знизилися в середньому на 58% – із 70-85 до 25-35 дол./кв. м за місяць, на приміщення класу В – на 65%, з 55-65 до 18-23 дол./кв. м за місяць, на приміщення класу C – на 55%, з 25-30 до 10-15 дол./кв. м за місяць.

У компанії зазначили, що, всупереч очікуванням, тенденція до фіксації орендних ставок в національній валюті, що означилася в першому кварталі 2009 року, не набула домінуючого характеру, поширившись здебільшого на клас C, тоді як у класах А і В продовжують переважати договори оренди, укладені в доларах США або євро.

На думку фахівців компанії, до падіння орендних ставок привело стрімке зростання вакантности офісних площ. При цьому частка незайнятих офісних площ у першому кварталі 2009 року зросла до 20-21%, проте в другому кварталі зростання вакантності фактично припинилося, засвідчивши певну стабілізацію ділової активності.