У Казахстані вшанували пам'ять жертв радянських атомних вибухів

29 серпня 1949 року о 7 годині ранку за місцевим часом на Семипалатинському полігоні пролунав перший вибух першої радянської атомної бомби. Через 60 років у пам`ятних заходах біля пам`ятника жертвам трагічних подій поблизу полігону взяли участь сотні людей, зокрема представники японських міст Хіросіми й Нагасакі. "Це день надії, але водночас і день жалоби по тих, хто не дожив до сьогоднішнього моменту", - зазначив у своєму виступі лідер Руху проти ядерної зброї "Невада-Семипалатинськ" Султан Корольов.

Полігон був закритий 1991 року, останнє випробування на ньому було проведене в жовтні 1989-го. В цілому на Семипалатинському ядерному полігоні було проведено більше 500 вибухів. Оскільки випробування переважно були секретними, влада не щоразу евакуювала населення довколишніх селищ. За оцінками фахівців на теперішній час через радіоактивну дію в регіоні захворіло 1,6 мільйона осіб.

Навіть сьогодні, через 20 років після завершення випробувань в районі Семипалатинська населення схильне до ранньої смертності, частіше, ніж у середньому медики стикаються з випадками невиношування вагітності, повідомляє Deutsche Welle.