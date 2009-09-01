«Кінгс Кепітал» визнали банкротом

Господарський суд Києва постановою №44/472-б від 21 серпня 2009 року визнав банкротом ТОВ «Кінгс Кепітал» і відкрив ліквідаційну процедуру. Про це повідомляється в газеті «Урядовий кур`єр» №158 від 1 вересня.

Також повідомляється, що загальні збори вкладників ТОВ «Кінгс Кепітал» відбудуться 4 вересня. На зборах ліквідатор пояснить правила подання документів до суду для визнання кредитором, терміни їх розгляду в суді і можливі результати судового розгляду, відповість на питання вкладників групи компаній «Кінгс Кепітал».

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2008 року столична міліція затримала керівника ТОВ «Кінгс Кепітал» Олександра БАНДУРЧЕНКА за звинуваченням у шахрайстві коштами громадян. Підставою для порушення кримінальної справи за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство) стали заяви громадян, які відповідно до укладених угод з «Кінгс Кепітал» не можуть одержати ні обіцяні відсотки, ні вкладені гроші.

За інформацією міліції, загалом виявлено близько 6 тисяч договорів «Кінгс Кепітал» з вкладниками. Мінімальна сума вкладу становить 2,5 тис. грн., набільший вклад — 555 тис. грн. У договорах, які потрапили в розпорядження міліції, фігурували цифри від 30 до 70 тис. грн.

У березні 2009 року міліція заарештувала майно фінансової групи «Кінгс Кепітал».