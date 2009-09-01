Безробіття в єврозоні - на 10-річному максимумі

Безробіття в 16 країнах єврозони в липні підвищилося до максимального за останні 10 років рівня – 9,5%, повідомляє радіо "Свобода" з посиланням на статистичне відомство ЄС. У червні кількість безробітних в країнах єврозони становила 9,4% загальної чисельності працездатного населення.

У 27 країнах Європейського союзу в цілому рівень безробіття підвищився з 8,9% в червні до 9% в липні.