Путін і Тимошенко про об'єднання зусиль авіапрому України й Росії

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вважає за необхідне об`єднати зусилля підприємств авіаційної промисловості України й Росії на організаційно-правовому рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільному з українським прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО брифінгу після закінчення їх зустрічі в польському Сопоті.

В.ПУТІН відзначив добрі перспективи співпраці України й РФ у сфері літакобудування.

«Російська сторона дещо скоригувала свою позицію щодо Ан-70, подивимося, як можна було б реалізувати цей проект. Також ще тут є про що говорити. Але найголовніше, що потрібно було б зробити – це на організаційно-правовому рівні об`єднати зусилля українських і російських компаній, які працюють у сфері літакобудування», - сказав російський прем`єр.

У свою чергу прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО також відзначила необхідність створення спільних з Росією проектів у сфері літакобудування.

«Я думаю, що всі наші спільні проекти в авіабудуванні, вони мають право на життя, бо щодо всіх літаків ми маємо кооперацію 50 на 50, 30 на 70. Це такий обсяг кооперації, який вимагає об`єднання зусиль і створення спільних проектів для того, щоб успішно освоювати світові ринки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Ан-70 – середньомагістральний вантажний (оперативно-тактичний військово-транспортний) літак нового покоління, призначається для заміни морально й фізично застарілого Ан-12. Літак виконано за аеродинамічною схемою чотиримоторного гвинтовентиляторного турбогвинтового високоплану з однокільовим оперенням і хвостовим вантажним люком.

Перший політ Ан-70 відбувся 16 грудня 1994 року в Києві.

Спочатку Російські ВПС вирішили купити 160 Ан-70, але потім відмінили замовлення через дуже високу вартість Ан-70 (його ціна виявилася вдвічі вищою за вартість таких російських аналогів, як Іл-214, Ту-330 і Іл-76МФ). Українські ВПС вирішили купити п`ять Ан-70. Майбутнє Ан-70 виявилося під питанням – Росія відмовилася від участі в проекті в користь Іл-76МФ.

27 серпня на нараді на Харківському авіазаводі Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що днями прем`єр Росії підписав розпорядження російського уряду про спільне українсько-російське виробництво літака Ан-70.