Російський співак Філіп Кіркоров опинився у центрі чергового скандалу. Тележурналісти подали в міліцію заяву, в якій стверджують, що співак образив їх, розбив відеокамеру вартістю в 25 тисяч доларів. На декількох сайтах в інтернеті стверджується, що інцидент стався минулої ночі в одному зі столичних клубів. Таку бурхливу реакцію Кіркорова викликало питання про те, чому він образив директора Казанської філармонії. Сам співак говорить, що все сталося дуже несподівано. Він навіть не відразу зрозумів, що відбувається. Кіркоров каже, що йому почали ставити недозволено провокаційні запитання, розлютився він не відразу, намагався щось пояснити.

Эхо Москвы