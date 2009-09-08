Ватажки японської мафії запровадили іспит на знання законодавства
Зразок тесту вилучила поліція
Лідери найбільшого японського мафіозного клану наказали всім, хто входить до нього, скласти іспит на знання законодавства. Як повідомляє японське видання The Mainichi Daily News, йдеться про клан Ямагуті-гумі (Yamaguchi-gumi), штаб-квартира якого розташована в префектурі Сіга на острові Хонсю.
За даними поліції, бандити мусять детально вивчити текст закону про протидію організованій злочинності. У цьому законі прописано механізм, за допомогою якого японська влада може притягати вищих членів мафіозних кланів до відповідальності за провину рядових якудза.
Злочинні лідери, як вважають у поліції, хочуть, щоб їх підлеглі засвоїли, чого не можна робити, щоб не підставити своє керівництво.
Для оцінки знань бандитів складено письмовий тест з 12 запитань, який, як вважають японські власті, вже розісланий членам Ямагуті-гумі по всій країні. Як зазначає The Mainichi Daily News, одне з питань стосується видів злочинної діяльності, якими не можна займатися членам клану. Зокрема, їм заборонено брати участь у похованні промислових відходів і телефонному шахрайстві.
Зразок тесту поліцейські вилучили під час обшуку у підозрюваного.