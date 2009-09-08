У Києві відкрили "Університет третього віку"

У Шевченківському районі Києва відкрили перший в столиці навчальний заклад для літніх людей - "Університет третього віку", в якому зможуть здобути освіту всі охочі пенсіонери.

Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ у прес-службі Шевченківської районної в Києві ради, університет створений на базі Територіального центру №2. У нього є ректор, статут, емблема і гімн.

Наразі у вузі здобувають освіту більше 60 студентів, і їх кількість планують збільшувати.

В університеті сім факультетів: правознавства, філологічний, літературно-художній, факультет здорового способу життя, краєзнавчий, хорового співу і національного танцю, декоративно-прикладного мистецтва. Також готується до відкриття факультет інформаційних технологій.

Передбачається, що лекції і семінари вестимуть викладачі Національного університету ім. Т.Шевченка і "Києво-Могилянської Академії".

У повідомленні також зазначається, що навчання на факультетах відбувається тільки за бажанням слухача - без перевірки одержаних знань і навичок. Вступні іспити, студентські квитки і канікули також не передбачені.

В Україні вже є такі навчальні заклади, уточнює Лента.ру. Перший був відкритий у Ковелі Волинської області, потім університет для пенсіонерів з`явився в Кременчуці, очікується також відкриття таких університетів в Черкасах і Євпаторії.