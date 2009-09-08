Продаж легкових автомобілів в Україні скоротився на 72%

Продаж нових автомобілів в Україні в січні-серпні скоротився на 71%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 143,605 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром».

За даними Асоціації, найбільше падіння ринку спостерігалося в сегменті легкових автомобілів – мінус 72% (122 107 штук проти 435 184 штук минулого року).

Ринок автобусів за вісім місяців просів на 69% - до 1 824 штук, а вантажівок – на 67% (19 674 штуки проти 59 825 штук). Частка нової техніки у первинних реєстраціях легкових автомобілів становила 97%, вантажних – 44%, автобусів – 84%.

У серпні продаж автотранспортної техніки, порівняно з липнем, впав на 7%. Найбільше падіння спостерігається на ринку автобусів, продаж яких у серпні становив 167 штук, що на 22% менше від липневого показника. Падіння авторинку в сегменті вантажних автомобілів за місяць становило 16% (2 157 штук проти липневих 2 574 штук).

У найбільшому сегменті автомобільного ринку України – легковому – було продано 12 601 автомобіль, що на 5% менше, ніж у липні. Частка нової автомобільної техніки в первинних реєстраціях серпня становила 88%, у липні цей показник був зафіксований на рівні 87%. При цьому частка нових легкових авто у первинних реєстраціях збільшилася на 0,8%, вантажних на 0,6%, автобусів, навпаки, зменшилася на 2,2%.

Довідка УНІАН. За інформацією Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД), продаж нових автомобілів в Україні в 2008 році збільшився на 15%, порівняно з 2007 роком, до 623 тис. штук (у 2007 році було продано 542 тис. штук автомобілів).