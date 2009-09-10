Двоє з постраждалих у пожежі на ЗАЗі перебувають у критичному стані

Стан здоров`я двох із трьох співробітників Запорізького автомобілебудівного заводу, які постраждали внаслідок сьогоднішньої пожежі на ЗАЗі, - критичний.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького міськуправління охорони здоров`я, "один із постраждалих - 45-річний чоловік, отримав опіки близько 95% поверхні тіла й опіки дихальних шляхів, у другого постраждалого - 40-річного чоловіка - опік дихальних шляхів і опіки близько 65% поверхні тіла. Стан обох украй важкий, можна сказати, критичний".

Третій співробітник ЗАЗу, який постраждав під час пожежі, - 23-річний чоловік, за даними Запорізького міськуправління охорони здоров`я, отримав опіки 20% тіла й опіки дихальних шляхів.

За даними запорізьких ЗМІ, на місці події медики також надавали допомогу жінці, в якої сталася істерика.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 10 ранку на території цеху ЗАО "ЗАЗ" площею 300 кв. м сталася пожежа, внаслідок якої постраждали троє співробітників підприємства. Через пожежу було перекрито в Запоріжжі Набережної магістралі - однієї з двох автодоріг міста, що проходять через усю його лівобережну частину.