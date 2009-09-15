Польський эксперт про Газпром, вибори, Тимошенко і ядерне паливо

Останні прихильні заяви керівництва російської компанії «Газпром» на адресу України за великим рахунком не виключають виникнення газового конфлікту, оскільки в будь-який момент російська влада може змінити свою риторику в газовому питанні.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловила аналітик Центру Східних досліджень (OSW, Варшава) Анна ГУРСЬКА.

Експерт зазначила, що російський газовий монополіст досі не погодився внести зміни в цьогорічний контракт з НАК «Нафтогаз України» стосовно штрафних санкцій за недобір законтрактованих об’ємів газу, незважаючи на те, що українська компанія звернулась із таким проханням ще у червні.

А.ГУРСЬКА вважає, що відсутність згоди внести у контракт запропоновані Україною зміни свідчить про бажання «Газпрому» тримати Україну у «підвішеному» стані й спроби виторгувати поступки у важливих питаннях.

«Без внесення змін до договору, які передбачають уникнення штрафних санкцій, зменшення споживання газу в наступному році, імовірність виникнення конфлікту ... залишається відкритою», – сказала вона.

Експерт зауважила, що навіть підписаний прем’єрами РФ та України восени 2008 року меморандум не дозволив уникнути газового конфлікту між країнами на початку цього року.

Водночас, на думку А.ГУРСЬКОЇ, цієї зими українці можуть зустріти новий рік без зриву постачань газу, однак не виключила, що газ Україні можуть відключити ближче до президентських виборів, що відбудуться 17 січня 2010 року.

А.ГУРСЬКА вважає, що глава російського уряду Володимир ПУТІН та прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час зустрічі у Польщі 1 вересня швидше за все домовилися про своєрідний «пакт неагресії», що вигідний обом сторонам.

Експерт зауважила, що «Газпром» має зараз проблеми із Туркменістаном, і він не зацікавлений у загостренні відносин ще й з Україною.

А.ГУРСЬКА також вважає, що позитивні заяви «Газпрому» на адресу України також вигідні Ю.ТИМОШЕНКО, яка хоче перемогти на виборах Президента.

Аналітик сказала, що зараз триває «політична гра», не виключивши, що однією з карт в ній може бути питання поставок в Україну російського ядерного палива та реакторів, контракти стосовно яких, незважаючи на запевнення Ю.ТИМОШЕНКО, так і не були підписані цього літа.

«Це теж російський інтерес», - зауважила А.ГУРСЬКА, додавши, Україна планує обрати паливо та реактори для своїх АЕС на найближчі 10 років.