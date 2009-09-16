Україна та ОБСЄ підписали контракт на утилізацію ракетного палива

Сьогодні у Києві відбулася церемонія підписання між Міністерством оборони України та ОБСЄ контракту на утилізацію компонентів рідкого ракетного палива меланж.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, контракт підписали тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО та генеральний секретар ОБСЄ Марк Перрін де БРІШАМБО в присутності представників російського виконавця, який виграв тендер на утилізацію меланжу.

У відповідності до підписаного у березні 2008 року Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі щодо проекту ОБСЄ – Україна стосовно утилізації запасів меланжу, ОБСЄ взяло на себе зобов’язання допомогти Україні знищити перші 3168 тонн меланжу.

Меморандум також передбачає детальне Технічне завдання на утилізацію у майбутньому усіх запасів меланжу на території України – близько 16 тисяч 337 тонн.

“Я з великим задоволенням приїхав сьогодні до Києва, щоб підписати контракт на знищення 3168 тонн українського меланжу, який наразі знаходиться на об’єкті зберігання поряд з містом Калинівка, поблизу Вінниці, та селищем Ценжів поблизу Івано-Франківська, - сказав генеральний секретар ОБСЄ. - Цій події передували чотири роки важкої праці Міністерства оборони України та ОБСЄ. Але заради безпеки людей і навколишнього середовища в Україні кожний крок на цьому шляху був вартий цієї праці. Цей проект є життєво важливим для України, і він також є важливим для безпеки на просторі ОБСЄ”.

За словами М.БРІШАМБО, результатом підготовчої роботи стало оголошення 15 грудня минулого року тендеру ОБСЄ щодо надання послуг зі знищення запасів меланжу.

“Незалежний Оціночний комітет, до складу якого увійшли також два призначені урядом України фахівці, зробив висновок присудити контракт претенденту з Російської Федерації, який успішно пройшов всі етапи технічної і фінансової оцінки, - повідомив він. - Виконавець за цим контрактом фактично складається з трьох російських компаній: науково-виробничої фірми “Техноазот”, федерального казенного підприємства “Завод имени Я.М. Свердлова”, федерального казенного підприємства “Бийский олеумный завод”.

Генсек ОБСЄ також зазначив, що практичний етап проекту розпочнеться на початку листопада цього року і триватиме один рік.

“Виконавець робіт вивезе з України всі 3168 тонн меланжу на свої хімічні підприємства на території Росії, де меланж буде безпечно перероблений в корисні хімічні продукти суто цивільного використання – азотну кислоту та нітробензен, - повідомив М.БРІШАМБО. - Для вивезення меланжу буде потрібно шість залізничних ешелонів - це спеціальні залізничні цистерни. За допомогою розробленої ОБСЄ суворої Програми контролю якості буде забезпечуватися дотримання міжнародних стандартів ISO та проводитися необхідний моніторинг під час виконання проекту”.

Генеральний секретар ОБСЄ висловив подяку усім тим, чия підтримка проекту зі знищення меланжу була незамінною. Це щедрі фінансові внески і політична підтримка держав-донорів: Чеської Республіки, Данії, Фінляндії, Німеччини, Норвегії, Польщі, Іспанії та Швеції (через Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку SIDA).

У свою чергу, тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України В.ІВАЩЕНКО звернув увагу на те, що протягом 2006-2008 років, за результатами проведеної на базах зберігання меланжу в Україні ультразвукової діагностики було виявлено низку резервуарів, у яких товщина стінок зменшилася у 2-3 рази (до 4-5 міліметрів) при тому, що паспортна товщина стінок резервуарів складає 12 міліметрів, що викликало необхідність перекачування меланжу у резервні ємкості.

“Кількість непридатних до використання резервуарів з кожним роком збільшується, а отже зростає і ймовірність руйнування резервуарів, в яких зберігається меланж. Саме це і зумовлює необхідність якнайшвидшої утилізації меланжу”, – наголосив він.

За словами В.ІВАЩЕНКА, військові частини, що знаходяться неподалік міста Калинівка та селища Ценжів, не передбачені у складі Збройних Сил зразка 2011-го року і будуть розформовані після проведення усіх необхідних заходів рекультивації.

*** Від Радянського Союзу Збройним Силам України залишилося майже 16,7 тисяч тонн надлишкових та некондиційних компонентів ракетного палива (КРП), з яких більшість складають меланжі (Меланж-20Ф, Меланж-20і, Меланж-20К, Меланж-27і, Меланж-27П).

Меланж – це багатокомпонентна суміш азотної кислоти, окисів азоту та інгібіторів корозії. Летюча, агресивна, високотоксична та гігроскопічна рідина, що застосовується як окислювач ракетного пального у рідинно-паливних ракетних двигунах. Окислювачі на основі азотної кислоти не горять та не вибухають, але вони викликають самоспалахування деяких горючих матеріалів, у тому числі ракетного паливо.

На сьогодні 16339,36 тонн меланжів зберігаються на 6 складах ракетного палива Збройних Сил України.