Усіх студентів, що вступили до вузів Міносвіти, перевірить ще раз

В Українському центрі оцінювання якості освіти розпочато перевірку наказів про зарахування до вищих навчальних закладів за результатами вступної кампанії 2009 р.

Як повідомили УНІАН в центрі, накази зіставлятимуться з базою даних результатів зовнішнього оцінювання. Після завершення перевірки до Міністерства освіти і науки буде направлено інформацію про вищі навчальні заклади, що зарахували студентами осіб, які не проходили зовнішнє оцінювання або подали сертифікати із результатами меншими від 124 балів.

Така перевірка проводиться з метою запобігання спробам підробки сертифікатів, а також контролю за правильністю зарахування до вищих навчальних закладів України. Це повторний контрольний захід. Перший раз перевірку сертифікатів вищі навчальні заклади проводили під час прийому документів від абітурієнтів. Для цього приймальним комісіям був наданий доступ до бази даних Українського центру. Загалом впродовж вступної кампанії надійшло понад мільйон таких запитів.

Перевірка проводиться вже другий рік. За її результатами у 2009 р. Міністерство освіти і науки позбавило ліцензій ряд вищих навчальних закладів, де були виявлені порушення. Про результати такої перевірки буде поінформована громадськість.