Сьогодні православні вшановують пам’ять святої великомучениці Варвари

Сьогодні православні відзначають 1700-річчя з дня смерті святої великомучениці Варвари.

Свята великомучениця Варвара є однією з тієї великої кількості християн, котрі прийнявши слова Христа, зробили їх своїм життєвим шляхом. Мощі святої перебувають у Володимирському соборі Києва. Цього року з нагоди 1700-річчя, вперше за 900 років, мощі великомучениці покидали золотоверхий Київ і побували у храмах у всіх областях України.

Довідка УНІАН: Варвара була дуже вродливою дочкою знатного і заможного Діоскора з фінікійського міста Іліополя. Під час гонінь на християнство вона прийняла святе хрещення і була за це посаджена під варту власним батьком. Потім Діоскор і зовсім видав дочку правителю міста Мартіану. Св. Варвару посадили в темницю і жорстоко катували, але сам Спаситель явився їй вночі і вилікував рани. Одного разу Варвару вивели на вулицю, і з натовпу, що зібрався, одна християнка на ім`я Іуліанія на повний голос почала викривати катів. Її схопили і відрубали голову, а заразом і Варварі. Проте безжалісного батька Діоскора невдовзі влучила блискавка, перетворивши його тіло в попіл.

У передсмертній молитві свята великомучениця Варвара просила Господа, щоб Він позбавляв усіх, хто звертається до неї за допомогою; від ненавмисних бід, від раптової смерті без покаяння і посилав би на них Свою благодать. У відповідь вона почула голос з Неба, який обіцяв виконати її прохання.

Мощі святої великомучениці Варвари в VI столітті були перенесені до Константинополя, а в XII столітті дочка візантійського імператора Олексія Комніна (1081—1118 рр.), княжна Варвара, одружуючись з російським князем Михайлом Ізяславовичем, привезла їх з собою до Києва, де вони перебувають дотепер - в кафедральному соборі святого князя Володимира.