У ДТП тяжко травмований віце-консул Китаю в Україні

У Криму внаслідок дорожньо-транспортної події травмовано віце-консула Китаю в Україні.

Про це УНІАН телефоном повідомив представник прес-служби Міністерства охорони здоров`я Криму.

За його словами, віце-консул Китаю перебуває у тяжкому стані в лікарні, у зв`язку з чим його неможливо транспортувати з Лівадійської лікарні.

Крім того, в ДТП постраждав військовий аташе Посольства КНР. Його стан лікарі оцінюють як середнього ступеня тяжкості.

Військовий аташе перебуває в лікарні в Сімферополі.

Також відомо, що в ДТП постраждали ще двоє людей, їхній стан оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

Аварія сталася сьогодні вранці в районі Ялти. Автомобілі з кортежу китайської делегації зіткнулися з «Жигулями», водій «Жигулів» загинув у результаті цієї аварії.

Інших подробиць в МОЗ поки що не мають, а ДАІ Криму і Ялти вдень відмовлялися від коментарів.