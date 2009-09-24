Єврейські організації обурені готелем на місці Бабиного Яру

Рішення влади Києва збудувати готель на місці трагедії в Бабиному Яру викликало шок у представників єврейських організацій.

Згідно із схваленим планом, до чемпіонату Європи по футболу 2012 року будуть збудовані 30 готелів, і один з них – у Бабиному Яру, де на початку Другої світової війни (точніше 29-30 вересня 1941 р. - УНІАН) було розстріляно майже 34 тисячі євреїв.

В ізраїльському центрі Симона Візенталя заявили, що план київських чиновників є проявом "граничної нечутливості" до пам`яті покійних повідомляє Бі-Бі-Сі.