Єврейські організації обурені готелем на місці Бабиного Яру
23:27, 24 вересня 2009Суспільство
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"Гранична нечутливість"
Рішення влади Києва збудувати готель на місці трагедії в Бабиному Яру викликало шок у представників єврейських організацій.
Згідно із схваленим планом, до чемпіонату Європи по футболу 2012 року будуть збудовані 30 готелів, і один з них – у Бабиному Яру, де на початку Другої світової війни (точніше 29-30 вересня 1941 р. - УНІАН) було розстріляно майже 34 тисячі євреїв.
В ізраїльському центрі Симона Візенталя заявили, що план київських чиновників є проявом "граничної нечутливості" до пам`яті покійних повідомляє Бі-Бі-Сі.
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