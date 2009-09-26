НБУ вводить в обіг нові монети (фото)

Національний банк України, продовжуючи серію “Видатні особистості України”, з 29 вересня вводить в обіг ювілейну монету "Володимир Івасюк" номіналом 2 грн.

Як повідомляє прес-служба НБУ, монета присвячена Володимиру Івасюку – композиторові, поету, естрадному співакові, одному з основоположників вітчизняної поп-музики. Володимир Івасюк упродовж 1980-90-х років став символом українського відродження, твори якого здобули широке визнання не лише в Україні, а й за її межами.

Монету виготовлено із нейзильберу, якість – спеціальний анциркулейтед, маса - 12,8 г, діаметр - 31 мм, тираж - 35 тис. штук. Гурт монети - рифлений.

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, під яким напис – НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК/ УКРАЇНИ (угорі), композицію – стилізована квітка червоної рути на тлі орнаментальної смуги (ліворуч), музичні електроінструменти (праворуч), унизу номінал та рік карбування монети – 2/ГРИВНІ/2009.

На реверсі монети зображено портрет Володимира Івасюка серед листя калини на тлі стилізованої грамплатівки та розміщено написи: півколом ВОЛОДИМИР ІВАСЮК, роки життя 1949-1979.

Автор ескізів і моделей - Володимир АТАМАНЧУК.

Національний банк України вводить в обіг з 29 вересня пам’ятну монету "Церква Святого Духа в Рогатині" номіналом 10 грн.

Як повідомляє НБУ, монета присвячена визначному зразку давніх типів українських дерев’яних храмів – Церкві Святого Духа в Рогатині (1598 рік). Надзвичайно високою мистецькою цінністю є іконостас, що зберігся до нашого часу. Храм є пам’яткою, що увічнила талант галицьких майстрів архітектури, різьблення та іконопису.

Монета продовжує серію "Пам`ятники архітектури України"

Монету виготовлено зі срібла 925 проби, якість - “пруф”, маса – 31,1 г, діаметр – 38,61 мм, тираж – до 10 тис. штук. Гурт монети - гладкий із заглибленим написом позначення металу.

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), стилізоване зображення храмової ікони ХVI ст. “Зішестя Святого Духа на апостолів”, праворуч і ліворуч від якої – свічники, унизу – рік карбування монети 2009 і номінал монети – ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ (півколом).

На реверсі монети зображено церкву та розміщено написи: ЦЕРКВА/СВЯТОГО/ДУХА/ХVI/ ст. (угорі), РОГАТИН (унизу півколом).

Автор ескізів і моделей – Володимир ДЕМ’ЯНЕНКО.