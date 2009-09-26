Нафтогаз має високі шанси на реструктуризацію боргів

Експерти вважають високими шанси "Нафтогаза України" на реструктуризацію його боргів на 1,65 млрд дол., включаючи єврооблігації на 500 млн. дол. з терміном погашення 30 вересня 2009 р.

UBS Investment Research залишає незмінною рекомендацію 2009 р. щодо цінних паперів "Нафтогазу" - "продовжувати тримати". "Ми також розуміємо, що додаткові 1,1 млрд дол. існуючої заборгованості компанії буде обміняно таким же чином, що й євробонди, консолідуючи всю заборгованість в єдине боргове зобов`язання, яке матиме перевагу суверенної гарантії і вищу ліквідність на вторинному ринку", - додали в UBS Investment Research. "Тому ми вважаємо, що ймовірність вдалого завершення обміну згідно із заявленим графіком є високою", - наголосили в UBS Investment Research.

Компанія вважає, що "повернена вартість для існуючих власників бондів, які хочуть позбавитися своїх вкладів у NAFTO`09 на вторинному ринку, після обміну євробонда буде вищою порівняно з сумами, які вони могли б одержати, вимагаючи виплати за дефолтними зобов`язаннями".

Аналітик Renaissance Capital Петер Грішин (Peter Grishin) упевнений, що "власники акцій, які проводили активну політику проти реструктуризації, побачать, що підтримка будь-яких конфронтаційних настроїв щодо позичальника серед інших інвесторів зникне разом з бажанням відкинути першу пропозицію і торгуватися за кращі умови". "На наш погляд, не голосувати на підтримку простого ірраціонально. Ми вважаємо, що шанси "Нафтогаза" одержати хорошу підтримку будуть особливо високими в тому разі, якщо буде своєчасно сплачено останній купон", - зазначив він.

Представник Commerzbank Луїс Коста (Luis Costa) вважає, що "найважливіше те, що нові бонди матимуть безповоротну суверенну гарантію кабінету міністрів України, надану міністром фінансів". "Це ключове поліпшення кредитних умов, якого вимагали провідні власники бондів, ключовий атрибут у потенційно прийнятній пропозиції з управління зобов`язаннями, хоча наші оцінкові розрахунки досі вказують на дуже щільні рівні за новою бондовою пропозицією відносно кривої українських суверенних паперів", - додав експерт. "Незважаючи на все сказане, побоювання щодо технічного дефолту залишаються. Це може бути вирішено наступного тижня комітетом визначення кредитної події", - сказав він.

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