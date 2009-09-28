На завтра синоптики обіцяють похолодання

29 вересня в Україні зберігатиметься хмарна погода з проясненнями, температура трохи знизиться. Вночі в західних областях, вдень в Україні, крім східної та південної частини, короткочасні дощі, окремі грози, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, в західних, а вдень і в північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 8-13°, на сході та заході подекуди - 5-7° тепла; вдень - 13-18°, у південній частині, східних областях та на Закарпатті - 19-24°.

У Київській області хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, в окремих районах гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 8-13°, вдень - 13-18°.

У Києві хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 11-13°, вдень - 14-16°.

28 вересня температура води в Чорному та Азовському морях - 16-21°, в Дніпрі біля Києва - 18°.