Батько «замінував» ресторан, де гуляли весілля його доньки

У Дніпропетровську батько «замінував» ресторан, образившись на дочку, яка його не запросила на весілля

У Дніпропетровську батько «замінував» ресторан «Поплавок», образившись на прийомну дочку, яка його не запросила на весілля.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області, 40-річного чоловіка затримано.

Як з’ясувалося, ображений батько, знаходячись в нетверезому стані, подзвонив зі свого мобільного телефону на «102» та анонімно повідомив про замінування ресторану, де відбувалося весілля.

Наразі Кіровський райвідділ міліції Дніпропетровська передав матеріали щодо протизаконних дій затриманого до суду.