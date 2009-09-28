На Майдані 500 чоловік одночасно читали улюблені книги

Більше, ніж п`ятсот людей одночасно читали книги на столичному Майдані, демонструючи свою громадянську позицію. Так проходив соціомоб «Ланцюг знань» в рамках програми «Радість читання». Як повідомляє ГлавРед Столиця, акція була організована Громадським об`єднанням «Новий Київ» і Централізованою системою бібліотек. Рівно опівдні, ставши пліч-о-пліч, її учасники створили «живий ланцюг» і впродовж 20 хвилин заглибилися в читання улюбленої книги. Кожен мав можливість зробити особистий культурний внесок до життя столиці і одночасно одержати естетичне задоволення, перебуваючи в колі однодумців, поряд з відомими українськими письменниками.

Українські письменники: Леся Вороніна, Володимир Аренєв, Євгенія Кононенко, Тетяна Садиченко-Винокурова відгукнулися на запрошення організаторів і взяли активну участь в акції. За символічну плату в 15 гривень кожен охочий міг не тільки придбати твір улюбленого письменника з його автографом, але і поспілкуватися з ним.

«Цією акцією ми хотіли звернути увагу людей, особливо молодих, на те, що читання - важливий і значний процес в розвитку людини як особи. І навіть у вік Інтернету – читання книжки не повинне стати другорядним. Популяризація читання серед молоді – це один з напрямів діяльності нашої організації. Ми не маємо наміру обмежуватися проведенням одного лише «соціомобу». «Новий Київ» оголосив фотоконкурс «Книжковий бум», за підсумками якого в кінці жовтня пройде фотовиставка і нагородження переможців, - підкреслив Зорян Шкіряк.

У прес-службі «Нового Києва» проінформували, що виручені від продажу книг гроші будуть скеровані на розвиток Книжкового фонду київських бібліотек.