Яценюк нагадує, що вже карав парламентських прогульників

Ствердження депутата від БЮТ, члена Комітету з питань регламенту, депутатської етики і забезпечення діяльності Верховної Ради Валерія КАМЧАТНОГО про те, що нібито за головування Арсенія ЯЦЕНЮКА у Верховній Раді не реагували належним чином на відвідини народними депутатами свого робочого місця, зокрема й прогули, не відповідає дійсності.

Про це йдеться в заяві прес-служби "Фронту змін", переданій УНІАН.

За словами авторів заяви, “одним із перших розпоряджень Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаді голови Верховної Ради від 25 січня 2008 року було розпорядження "Про порядок обліку робочого часу і нарахування заробітної плати народним депутатам України", яке передбачає грошові стягнення з депутатів за невідвідування пленарних засідань без поважних причин”.

“Даний документ мав виконувати Комітет з питань регламенту, депутатської етики і забезпечення діяльності Верховної Ради, в якому більшість належить Партії регіонів і Блоку Юлії Тимошенко, але комітет цей документ блокував більш як півтора року, і лише зараз, напередодні виборів, згадав про проблему, переклавши відповідальність з хворої голови на здорову”, - говориться в заяві.

У заяві також зазначається, що А.ЯЦЕНЮК завжди турбувався про економію державних коштів, виділених на діяльність парламенту, і про те, щоб народні депутати брали участь в роботі Верховної Ради, в першу чергу в пленарних засіданнях, і голосували особисто.

Прес-служба “Фронту змін” зазначає, що А.ЯЦЕНЮК, будучи головою парламенту, “заощадив чимало державних коштів, зокрема, вважаючи за краще користуватися рейсовими літаками під час відряджень. Частину заощаджених коштів було спрямовано на нову електронну систему голосування «Рада-3», що передбачає реєстрацію народного депутата за відбитком пальця”, - говориться в заяві. У заяві також констатується, що “цю систему досі не введено в експлуатацію через опір депутатського корпусу”.

Автори заяви зазначають, що рішення про стягнення із зарплати депутатів, які не відвідують пленарні засідання парламенту, “відповідно до Регламенту ВР приймає не спікер, а Комітет з питань регламенту, депутатської етики і забезпечення діяльності Верховної Ради, членом якого є, зокрема, і пан КАМЧАТНИЙ”. “При цьому голова Верховної Ради має право лише зробити відповідне подання із цього приводу в даний Комітет”, - говориться в заяві. У прес-службі зазначають, що “такі подання А.ЯЦЕНЮК як голова парламенту робив неодноразово, зокрема й публічно”, а також нагадують, що А.ЯЦЕНЮК відмовився від заробітної плати народного депутата і звернувся з відповідною заявою до голови Верховної Ради України.