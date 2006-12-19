Прокуратура направила до суду справу про вбивство депутата з фракції БЮТ

Прокуратурою Криму направлена до суду кримінальна справа щодо замовника і двох "кілерів" - виконавців вбивства на замовлення депутата фракції "Блоку Юлії Тимошенко" Запорізької міської ради Віктора Савкіна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримської прокуратури, депутат був убитий помилково - виконавці переплутали його із земляком-бізнесменом, в будинку якого в Ялті він тимчасово зупинився.

За результатами досудового слідства встановлені ролі кожного з трьох звинувачених - кого в замовленні та організації вбивства, а кого - в його скоєнні. Замовникові і його спільникам прокуратурою пред`явлені звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство). Покарання їм визначить Апеляційний суд Криму, куди направлено кримінальну справу для розгляду по суті.

Нагадаємо, 10 червня в Ялті був розстріляний на очах у 13-річної дочки депутат Запорізької міської ради В.САВКІН. Через три дні правоохоронці затримали замовника вбивства - 40-річного бізнесмена із Запоріжжя, який хотів поквитатися зі своїм колишнім компаньйоном. Для цього він найняв двох виконавців - жителів Запорізької області, 29-ти і 38-ми років.