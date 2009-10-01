Долар і євро на міжбанку відвойовують позиції

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2580/8,2945 грн./дол., до 12:00 ціни зросли – 8,3050/8,3230 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,3570/8,3880 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2744/0,2762 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися - 0,2758/0,2771 грн./рубль. До закриття ціни встановилися на значеннях 0,2772/0,2785 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль підвищився і становив 30,0875 рубля за долар (+0,0781).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4593/1,4595 дол./євро, а до 15:15 знизилися – 1,4540/1,4542 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,0560/12,1035 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору – 12,1085/12,1305 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 12,1525/12,2005 грн./євро.