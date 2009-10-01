ЦВК має назвати нового Президента не пізніше 27 січня

Центральна виборча комісія оприлюднила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента України.

Документ розміщений на офіційному сайті Комісії.

У плані, зокрема, зазначається, що перший день строку виборчого процесу – 19 жовтня 2009 року. Висування кандидатів на посаду Президента України розпочнеться 20 жовтня і закінчиться до 6 листопада 2009 року. При цьому зазначається, що висувати кандидатів мають право політичні партії, виборчі блоки політичних партій, громадяни України шляхом самовисування.

Кандидати в президенти мають подати документи для реєстрації до Центральної виборчої комісії до 9 листопада 2009 року включно.

Протягом п’яти днів з дня прийняття документів ЦВК має прийняти рішення про реєстрацію кандидата у президенти або про відмову в реєстрації. Після цього у триденний термін після реєстрації кандидат має отримати офіційне посвідчення кандидата на посаду Президента України, а також рішення про його реєстрацію має бути оприлюднене в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр".

Реєстрація кандидатів триватиме до 13 листопада 2009 року включно.

До 18 листопада 2009 року ЦВК має оприлюднити в газетах "Голос України" і "Урядовий кур’єр" список зареєстрованих кандидатів на посаду Президента України.

Проведення передвиборної агітації "за" або "проти" кандидата у президенти розпочинається наступного дня після його реєстрації і триває до 24.00 останньої п’ятниці перед днем виборів – 15 січня 2010 року.

17 січня 2010 року голосування з обрання Президента триватиме з 8.00 до 20.00.

Розгляд звернень, які надійшли до дільничної виборчої комісії (ДВК) в день виборів здійснюється невідкладно після закінчення голосування.

Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці розпочинається після закінчення розгляду звернень, які надійшли до ДВК.

До 27 січня мають бути встановлені результати голосування у день виборів Президента України і складений відповідний протокол.

Після встановлення результатів виборів головуючий на засіданні Центральної виборчої комісії офіційно оголошує результати виборів.

Не пізніше ніж на третій день після підписання протоколу результати виборів публікуються у газетах "Голос України" і "Урядовий кур’єр".

Не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів новообраний Президент України має вступити на посаду.

Як відомо, відповідно до закону “Про вибори Президента України”, обраним у день виборів Президентом України вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців (50% + 1 голос), які взяли участь у голосуванні. Про обрання Президента України Центральна виборча комісія оформлює протокол.

Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше двох кандидатів на посаду Президента України, і за результатами голосування жоден кандидат не набрав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, ЦВК приймає рішення про проведення повторного голосування, про що зазначається у протоколі про підсумки голосування у день виборів Президента України.