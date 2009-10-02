Чиновник Одеської ОДА насмерть збив дівчину (доповнена)

Внаслідок ДТП, що сталося увечері 1 жовтня на Т-подібному перехресті приміського селища Фонтанка Комінтернівського району Одеської області, загинула 22-річна дівчина.

Управляв «Мерседесом» начальник управління у справах преси й інформації Одеської обласної державної адміністрації Василь МОРОЗОВ, повідомило УНІАН джерело в обласному управлінні ДАІ.

За словами очевидців, автомобіль збив жінку, коли вона почала переходити дорогу, аби сісти в автобус. В.МОРОЗОВА правоохоронці доставили до обласної лікарні для забору крові на аналіз. Результати поки що невідомі.

Тим часом, батько загиблої висловив підозри, що водій був п`яний.

Як повідомляє Інформаційне агентство "МІСТ-Одеса", Центр громадських зв`язків Управління ДАІ ГУ МВС України в Одеській області підтвердив сам факт аварії, проте від коментарів у ДАІ відмовляються.

За словами заступника начальника відділу розслідувань ДТП ДАІ ГУ МВС України в Одеській області Ігоря КУЛЕШІ, В.МОРОЗОВ дійсно збив у четвер увечері біля села Фонтанка дівчину 1986 р.н. “Чи є він чиновником ОДА, мені невідомо, ПІП водія я підтверджую. Чи був він п`яний, може підтвердити лише експертиза, результати будуть відомі тільки через 2-3 дні, водія з місця події доставлено до обласної лікарні, пішохід померла на місці події", - сказав І.КУЛЕША у п`ятницю в телефонній розмові з ІА "МІСТ-Одеса".

Тим часом, сам В.МОРОЗОВ поки що від коментарів відмовляється: "Я в лікарні. Більше нічого поки що сказати не можу", - сказав він телефоном.

Низка ЗМІ повідомляють, що в момент ДТП В.МОРОЗОВ був п`яний. Проте джерело ІА "МІСТ-Одеса" в ДАІ, яке особисто було на місці аварії, повідомило, що загибла дівчина переходила дорогу в недозволеному місці. "Чи був В.МОРОЗОВ п`яний, я точно сказати не можу. Але, швидше за все, не був. Запаху точно не було. До того ж він явно намагався уникнути удару", - сказало джерело.