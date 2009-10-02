На околиці Києва розстріляли двох охоронців супермаркету «Фора»

Сьогодні близько 15.00 невідомий застрелив з вогнепальної зброї двох охоронців супермаркету «Фора», який знаходиться на Окружній дорозі у Києві неподалік ринку шпалерів.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України в Київській області, за попередніми даними, чоловік здійснив постріли, перебуваючи в автомобілі. Після того, як у відповідь від інших охоронців супермаркета пролунали постріли, він пересів в інший автомобіль («Мазда») і зник з місця пригоди.

На місце скоєння злочину виїхали слідчі оперативні групи міліції.