Священик з паствою зруйнували церкву XVI століття

Щоб перемогти у війні за парафію з Українською православною церквою, священик Української автокефальної православної церкви і його паства з благословення архієпископа зруйнували сакральну пам’ятку архітектури XVI століття. Про це повідомляє народний депутат України Тарас ЧОРНОВІЛ у своїй статті для «Лівого берега».

“Українські дерев’яні церкви – перлини народної архітектури, високо поціновувані знавцями в усьому світі. За винятком самої України. Сумна статистика свідчить: за роки незалежності зруйновано, спалено та розібрано понад 200 дерев’яних церков”, - відзначає депутат.

“Свіжа жертва – церква Онуфрія Великого в селі Бісковичі Самбірського району Львівської області, - пише Т.ЧОРНОВІЛ. - Щоб перемогти у війні за парафію з УПЦ, священик Української автокефальної православної церкви і його паства з благословення архієпископа зруйнували сакральну пам’ятку архітектури XVI століття, яка, за іншими джерелами, була перебудована у 1740 році”.

“Дерев’яний храм Бісковичів не було внесено до реєстру пам’яток архітектури лише тому, що ніхто його туди не подавав. Поруч зі старенькою дерев’яною церквою вірні УАПЦ збудували новий мурований храм, а старий – за дозволу архієпископа УАПЦ Макарія – самовільно розібрали. Бо, бачте, там молилися їхні «конкуренти», - пише депутат.

За його словами, на заваді не стала ані заборона Самбірської райдержадміністрації щодо самовільного демонтажу храму, ані припис у листі Львівської філії Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту про те, що розбирати і переносити такі церкви можуть тільки фахівці. Зараз колишня пам’ятка “лежить дровами на церковному подвір’ї без охорони, під відкритим небом”. А “руйнівникам і підбурювачам – жодної кари. Тож нащо дивуватися, що близько десяти дерев’яних церков щороку зникають з карти України? Навпаки, радіти треба, що храм Онуфрія Великого не спалено, а лиш розібрано – теоретично його можна відновити”, відзначає Т.ЧОРНОВІЛ.