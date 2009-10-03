Ярмарок органічних продуктів відбудеться у Львові

10 жовтня у Львові проходитиме перший в Україні Всеукраїнський ярмарок органічних продуктів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«Питання здоров`я для кожної людини, зокрема і для людства в цілому, стають все більш важливими і актуальними. Значною мірою вони пов`язані з правильним харчуванням, можливістю споживати якісні, повноцінні продукти харчування”, - зазначив у коментарі УНІАН голова правління Федерації органічного руху України Євген МИЛОВАНОВ.

Він зазначив, що “відроджуючи старі добрі традиції Галичини, ми плануємо провести на Площі Ринок напередодні свята Святої Покрови перший всеукраїнський ярмарок органічних продуктів».

Як очікується, участь у ярмарку візьмуть виробники органічної продукції з України, Польщі, Угорщини, Швейцарії. В рамках ярмарку, який проходитиме на центральній площі міста – площі Ринок, - будуть організовані дегустації органічних продуктів харчування.