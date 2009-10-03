Делегація РПЦ закордоном відвідала монастирі на Сумщині

На Сумщині побувала делегація Російської православної церкви закордоном, члени якої відвідали чоловічий монастир Різдва Пресвятої Богородиці Глинська пустель, що в Глухівському районі, а також монастирі Путивльського району.

Як передає кореспондент УНІАН, очолив закордонних православних прочан Первоієрарх Російської православної церкви закордоном митрополит Східно-Американський і Нью-Йоркський ІЛАРІОН. До складу делегації увійшли архієреї, які очолюють кафедри по всьому світу, священики зі США, Канади, Європи, Південної Америки та Австралії.

Як повідомила прес-секретар Конотопсько-Глухівської єпархії Оксана КОВАЛЕНКО, ця делегація привезла до Росії після 90-річної відсутності Курську Корінну чудотворну ікону Божої Матері «Знамення».

Архієпископ Конотопський і Глухівський, намісник монастиря Глинська пустель ЛУКА, минулого тижня, перебуваючи з паломницькою поїздкою в Курську, запросив представників закордонної делегації відвідати Сумщину і оглянути відомі православні святині регіону, ознайомитися з єпархією.

У монастирі Глинська пустель зарубіжні гості поклонилися чудотворним образам обителі, приклалися до мощей Глинських старців.

«Ми всі багато чули і читали про Глинських старців, і коли нам трапилася нагода відвідати цю велику і святу обитель, ми вирушили шлях поклонитися їхнім святим мощам», – сказав владика ІЛАРІОН.

Потім делегація відвідала Глухівський краєзнавчий музей, де нині діє фотовиставка «Наша красуня Глинська», присвячена 15-річчю відновлення діяльності монастиря.

Розповідаючи про свій візит до сусідньої Курської області Російської Федерації, владика ІЛАРІОН, зокрема, зазначив, що десятиденне перебування чудотворного образу в Курську можна вважати унікальною подією. Ця Ікона була знайдена ще в 1295 році і, починаючи з ХVІІІ століття, знаходилася в Знаменському кафедральному соборі Курська. У 1919 році духівництво вивезло святиню з Росії – спочатку до Сербії, потім до Німеччини і, нарешті, в США. Там Корінна ікона стала головною святинею російських емігрантів.

Також гості відвідали жіночий Молченський монастир. Паломників зустрічала його настоятелька ігуменя ФЕОДОСІЯ, яка особисто провела невелику екскурсію, запросила до храму. Сестри порадували гостей грою на бандурах і співом.

Приклавшись до святинь цієї обителі, мандрівники відвідали Спасо-Преображенський храм, де зберігся унікальний іконостас XVII століття.

Завершився візит в селі Нова Слобода Путивльського району в Софронієвій пустелі. Тут прочани відвідали чоловічий Софронієвський монастир.

Найбільші враження на них справив монастирський печерний комплекс, який ченці утримують практично в первозданному вигляді, яким він був 700-800 років тому. Поклонилися гості і чудотворній Молченській (Софронієвській) іконі Божої Матері, яка явилася 1 жовтня 1405 року і з тих пір її шанують у народі.