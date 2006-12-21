Джоан Роулінг вже сниться, що вона - Гарі Поттер

Джоан Роулінг. Фото з сайту allenandunwin.com

Автор книг про Гарі Поттера Джоан Роулінг у зверненні до читачів на своєму сайті розповіла, що в процесі написання завершуючого серію романа їй вперше приснилося, ніби вона сама - це Гарі Поттер.

За словами 41-річної письменниці, їй дуже важко дається написання деяких сцен, які вона мріяла утілити вже багато років. Як повідомляє France Presse, Роулінг зізналася, що одночасно хоче і не хоче дописувати книгу, а також натякнула на можливу смерть коханого читачами героя.

Роман може бути опублікований не раніше наступного року. Сумарні тиражі перших шести книг про хлопчика-чарівника склали більше 300 мільйонів доларів, їх переклали 63-ма мовами, а гонорари Роулінг визнали рекордними для жінки у Великобританії. В даний момент знімається вже п`ятий фільм про Гарі Поттера, він вийде на екрани у 2007 році.

Лента.ру