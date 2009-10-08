Тимошенко: відміна ринкового збору торкнеться 2 мільйонів підприємців

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про скасування ринкового збору з підприємців, які торгують на ринках України.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на засіданні Кабміну 7 жовтня повідомила на брифінгу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що перед ухваленням такого рішення було проведено зважений аналіз ситуації, в якій працюють підприємці на ринках.

«Ми ухвалили таке рішення абсолютно свідомо. Завтра до кінця дня ми займатимемося тим, щоб профільний комітет Верховної Ради прийняв до розгляду цей законопроект, і наполягатимемо на тому, щоб до кінця тижня Верховна Рада мала можливість проголосувати за цей законопроект», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що наполягатиме на розгляді цього документа в парламенті як першочергового, оскільки скасування ринкового збору безпосередньо торкнеться більш як 2 мільйонів підприємців, які працюють на ринках.

Як повідомляв УНІАН, законопроект «Про місцеві податки і збори» (№ 3532 від 22 грудня 2008 р.) було ухвалено депутатами Верховної Ради в першому читанні. Згідно з проектом закону, планується скасувати ринковий збір. Замість нього буде введено ринковий податок, який передбачає плату не за торгове місце, а за кожен метр земельної площі, зокрема за проходи, проїзди, за ставкою у 20-200 разів більшою, ніж нинішня ставка ринкового збору.

Експертна комісія виявила ряд недоробок в цьому законопроекті. На думку народного депутата України IV скликання Владислава АТРОШЕНКА, об`єктом оподаткування має виступати не територія, як це зазначено в законопроекті, а обсяг обороту ринку.