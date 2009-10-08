"Суспільство проти корупції": зателефонуй до Кабміну

8 жовтня за участю Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, керівників Міністерств, Державної податкової адміністрації, Головдержслужби та СБУ відбудеться пряма телефонна лінія на тему «Суспільство проти корупції», а також брифінг для представників ЗМІ.

Як повідомляє Урядовий портал, початок брифінгу о 13:30, початок роботи прямої телефонної лінії о 14:00.

Місце проведення: клуб КМУ, вул. Інститутська, 7, кімн. 206.

Акредитація (до 12.00, 8 жовтня) за телефонами: 256-66-03, 256-65-71, 067-656-52-40 та antikor@kmu.gov.ua.