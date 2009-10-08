Облікову ставку НБУ доцільно знизити
Аргументи Олександра Шлапака
Перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК вважає за доцільне зниження облікової ставки Національного банку України.
О.ШЛАПАК зазначив, що нині Нацбанк опинився між двох вогнів: з одного боку, НБУ необхідно утримувати облікову ставку на рівні, адекватному рівню інфляції, що, ймовірно, він і робитиме. Але, враховуючи, що облікова ставка сьогодні є фактично умовним показником, Нацбанк, швидше, коригуватиме ставку рефінансування. З іншого боку, НБУ розуміє, що при існуючій вартості кредитних ресурсів говорити про відновлення економіки немає підстав, і, таким чином, потрібні заходи, які б активізували кредитування.
«Я гадаю, що НБУ таким рішенням хоче показати тренд на зниження вартості кредитних ресурсів. І я гадаю, в умовах, в яких ми опинилися, це правильний крок, і на це варто було б піти», - зауважив О.ШЛАПАК.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО повідомив про те, що облікова ставка найближчим часом може бути переглянута у бік зниження.
Довідка УНІАН. У вересні 2004 року розмір облікової ставки НБУ було підвищено з 7 до 7,5%, в жовтні - до 8%, в листопаді - до 9%.
У серпні 2005 року розмір облікової ставки було підвищено до 9,5%, в жовтні 2006 р. - понижено до 8,5%, в травні 2007 р. - понижено до 8%.
З 1 січня 2008 року Нацбанк підвищив облікову ставку з 8% до 10%, а з 30 квітня - до 12% річних.
З 15 червня 2009 року облікова ставка понижена з 12% до 11% річних, з 12 серпня 2009 року - з 11% до 10,25% річних.